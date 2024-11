E.League:Ranieri 'non ho bacchetta magica, ma Roma sta reagendo'

"Sono sereno perché la prestazione di Napoli non mi è dispiaciuta. Abbiamo perso per una indecisione ma la squadra ha lottato, ha cercato il pareggio, la prestazione c'è stata. Quello che chiedo è di dare tutto al 100%. Il nuovo allenatore non ha la bacchetta magica, non è che arriva e cambia tutto; siamo un malato per il quale il dottore cerca l'antidoto giusto. Ma il malato sta reagendo, li vedo i calciatori che hanno voglia di fare, sono moderatamente positivo, non mi aspetto chissà cosa ma dobbiamo iniziare a metterci in mente la voglia di lottare fino all'ultimo secondo". Così Claudio Ranieri, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Tottenham. E proprio parlando dell'avversario Ranieri sottolinea come sia "in un momento eccellente, che gioca quel tipo di calcio che amo perché emoziona i tifosi. E' una squadra che macina gioco, magnifica, non ci faranno respirare e dovremo essere scaltri e intelligenti. L'allenatore sta facendo un lavoro eccellente". Mentre a chi chiede se l'Europa League è più un intralcio o uno stimolo risponde che "è uno stimolo altissimo. Io non ho avuto partite amichevoli per valutare tutte le opzioni che ho a disposizione e io tengo a ogni partita". Infine un pensiero su Dybala che "è allenato, non soffre di nessun dolorino per cui deciderò domani. Una cosa è averlo e una cosa è non averlo, può inventare sempre qualcosa. E' un ragazzo molto attaccato alla squadra", conclude.