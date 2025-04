Charles Leclerc conquista il terzo posto nel Gp d'Arabia Saudita

"E' stata una grande gara, e sono molto contento, penso che oggi abbiamo ottenuto il massimo possibile. Dobbiamo continuare a spingere per arrivare ancora più avanti", ha detto Charles Leclerc commentando il terzo posto nel Gp d'Arabia Saudita. "Purtroppo in qualifica non riusciamo a tirare fuori tutto come ci viene in gara - ha continuato il pilota della Ferrari - dobbiamo quindi lavorare per portare la macchina più vicina ai migliori e spero accada molto presto. Oggi non potevano fare di più e davvero non pensavo di arrivare sul podio", ha concluso Leclerc.