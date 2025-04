Charles Leclerc smentisce voci di crisi con il team dopo il GP del Giappone

"Siamo tutti qui per massimizzare il potenziale della macchina, e se io mi trovo a mio agio mettendo la vettura in un posto diverso, allora è positivo per tutti". Così Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato le voci secondo le quali a Suzuka, nel Gp del Giappone, avrebbe sollecitato alcune scelte tecniche con tanta decisione da far ipotizzare una crisi tra lui e il team.

"Non ho capito bene da dove siano uscite queste voci - ha detto il monegasco -. Ribadisco quello che ho detto a Suzuka e non ci sono cose negative: c'è una direzione che ho preso che ho trovato molto interessante per lavorare, come si fa ogni anno, e voglio continuare a spingere in quella direzione ma non è certo diversa rispetto a quella del team"