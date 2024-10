Chimenti: la camera ardente al Coni, presenti Abodi e Malagò

Le bandiere a mezz'asta e un lungo applauso hanno accompagnato l'arrivo del feretro di Franco Chimenti, ex presidente della Fedegolf venuto a mancare ieri all'età di 85 anni, al Coni. Tantissime le persone che hanno voluto ricordarlo e dargli un ultimo saluto prima dei funerali di domani a Roma. La camera ardente, allestita al Salone d'Onore come per altri grandi sportivi e dirigenti italiani del passato (Mennea fu il primo), è stata aperta oggi alle 13. Presenti i familiari e il mondo, non solo del golf, ma dello sport in generale. Nel Salone, allestito per l'occasione, scorrono le immagini della carriera di Chimenti, comprese quelle della Ryder Cup a Roma che videro l'ex presidente della Fig grande protagonista nell'assegnazione all'Italia. Dal ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, al presidente del Coni, Giovanni Malagò, passando per una delegazione di Sport e Salute, rappresenta dal presidente Marco Mezzaroma e l'ad Diego Nepi Molineris: sono tantissimi i personaggi dello sport e della politica a ricordare Chimenti. Non sono mancati molti colleghi e presidenti di federazioni tra i quali Gianni Petrucci (FIP) e Angelo Binaghi (FITP), senza dimenticare i membri onorari del Cio, Pescante e Carraro.