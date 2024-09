Ciclismo: al via domani gli Europei strada

Scattano domani i campionati Europei strada 2024 in programma dall'11 al 15 settembre, nel Limburgo, terra di profonda vocazione ciclistica e che nel 2019 ha ospitato Mondiali trionfali per l'Italia, con i titoli conquistati da Ganna (crono), Balsamo e Baroncini. L'obiettivo della spedizione azzurra è quello di confermare le posizioni di vertice del medagliere continentale. Lo scorso anno l'Italia conquistò con 2 titoli europei (Venturelli nella crono e staffetta juniores) e 2 medaglie d'argento (Venturelli strada e staffetta élite). Quest'anno gli azzurri arrivano con fondate speranze di ben figurare, viste anche le caratteristiche dei percorsi, che premiano atleti veloci come Jonathan Milan, Elisa Balsamo e Chiara Consonni. Non sarà facile visto che alla prova su strada Elite prenderanno parte alcuni degli atleti più in vista sulla scena internazionale, come il campione in carica Christophe Laporte (Francia), il norvegese Alexander Kristoff (2017) oltre a Matteo Trentin (2018). Grandi favoriti sono i corridori belgi Tim Merlier, Jasper Philipsen e il campione del mondo in carica Mathieu Van der Poel. Nella cronometro, tutti gli occhi saranno puntati sugli specialisti svizzeri vincitori di tre titoli europei, Stefan Kung (2020 e 2021) e Stefan Bisseger (2022), oltre ai belgi Yves Lampaert e Victor Campenaerts. Assente Ganna, l'Italia si affida a Edoardo Affini e Mattia Cattaneo, che hanno potuto affinare la preparazione alla Vuelta. Vittoria Guazzini cercherà di sfruttare l'ottimo periodo di forma per provare a salire sul podio nella crono, oltre a fornire il proprio contributo nella staffetta. Tra Heusden-Zolder e Hasselt, le due città che ospiteranno partenza e arrivo di tutte le gare, saranno complessivamente 14 i titoli che verranno assegnati: 6 per le prove in linea e 6 per le prove a cronometro nelle categorie Juniores, Under 23 ed Elite Maschile e Femminile, oltre alle due staffette miste, la cronometro a squadre mista con tre uomini e tre donne per squadra nazionale, che comprende oltre agli Elite anche la prova Juniores entrata a far parte del programma europeo nel 2023.