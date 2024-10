Ciclismo: Mondiali pista, Milan d'oro nell'inseguimento

Jonathan Milan ha vinto la medaglia d'oro nella finale dell'Inseguimento individuale ai Mondiali su pista di Ballerup (Danimarca), stabilendo anche il record del mondo in 3'59"153. L'argento è andato al 21enne britannico Josh Charlton. Milan ha vinto l'oro e stabilito il record sulla distanza dei 4 km con una media oraria di 60,260. In precedenza la finale per il bronzo era andata al britannico Daniel Bigham, che ha battuto il connazionale Charlie Tanfield.