Usa: a Verstappen la pole position della Sprint Race

Con il tempo di 1'32"833 Max Verstappen ha messo la sua Red Bull davanti a tutti ottenendo la pole della Sprint Race nel GP degli Stati Uniti. Al suo fianco partirà la Mercedes di George Russell. Seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Lando Norris. Carlos Sainz apre la terza fila con l'altra Ferrari. Fuori già in SQ1 Oscar Piastri (McLaren), sedicesimo, al quale il giro veloce è stato cancellato per essere uscito dal limite consentito del tracciato. Mentre in SQ2 sono stati eliminate sia la Red Bull di Sergio Perez che l'Aston Martin di Fernando Alonso.