Ciclismo: varie fratture per van Aert, niente Fiandre e Roubaix

"Wout van Aert ha riportato varie fratture nell'incidente di oggi alla Attraverso le Fiandre. In ospedale gli sono state diagnosticata la frattura della clavicola destra e di diverse costole". Così il team Visma-Rente a Bike per cui gareggia il belga comunica le condizioni del corridore caduto ad alta velocità durante la corsa. "Non è possibile stabilire quanto tempo richiederà la sua guarigione - prosegue la nota del team -. Di certo salterà il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix e l'Amstel Gold Race".