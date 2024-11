City scatenato, dopo Guardiola vuole blindare Haaland

Dopo aver convinto Pep Guardiola a restare per almeno un'altra stagione, il Manchester City ora lavora per allungare la permanenza all'Etihad stadium di Erling Haaland, per il quale è pronto un nuovo contratto da 110 milioni di euro. Nei giorni scorsi il tecnico catalano ha raggiunto un accordo in principio per prolungare il suo attuale contratto, in scadenza nell'estate 2025, almeno di un altro anno con opzione fino al 2027. Il nuovo accordo, che a breve verrà ufficializzato, non prevede alcuna clausola rescissoria qualora il City venisse penalizzato nella vicenda giudiziaria che lo vede sul banco degli imputati, accusato di ben 115 infrazioni al Fair Play Finanziario della Premier League. Ora però tutti gli sforzi dei dirigenti dei campioni d'Inghilterra sono rivolti a blindare i contratti dei giocatori più forti della rosa. A cominciare proprio da Haaland, il cui contratto scadrà nel 2027 ma da tempo viene corteggiato dal Barcellona. Secondo il tabloid Sun al centravanti norvegese, che ha già segnato 105 gol dal suo arrivo in Inghilterra nel 2022, verrà presto offerto un nuovo contratto, della durata di quattro (o cinque anni) del valore superiore ai 100 milioni di sterline, bonus esclusi, facendolo così diventare il giocatore più pagato della rosa. Risolto Haaland, toccherà a Kevin De Bruyne, 33 anni, decidere il suo futuro: falcidiato dagli infortuni nelle ultime stagioni, il centrocampista belga è tentato da un'avventura in MLS, ma Guardiola potrebbe convincerlo a rimanere almeno un altro paio di stagioni in Premier.