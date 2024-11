Classifica Atp, Sinner più che mai signore del ranking

Jannik Sinner conclude col botto il suo straordinario 2024: cresce il suo vantaggio sugli inseguitori nella classifica Atp, con 3.915 punti di vantaggio sul secondo, Alexander Zverev, il giorno dopo il suo trionfo nelle Atp Finals. Ancor prima di andare a vincere l'edizione conclusasi ieri a Torino nel trionfo contro Taylor Fritz, Sinner era certo di finire per la prima volta la stagione in vetta alla classifica mondiale. Novak Djokovic, assente a Torino e quindi impossibilitato a difendere il titolo vinto l'anno scorso contro l'italiano, è sceso di un'altra posizione ed è ora al 7/o posto. Il 37enne serbo non era così in basso nella gerarchia dal 20 novembre 2022 (8/o). Lo statunitense Fritz sale al quarto posto, alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz, miglior piazzamento della sua carriera a 27 anni. Si scambia il posto con il russo Daniil Medvedev (5/o), mentre il norvegese Casper Ruud supera Djokovic al 6/o posto. Top 10 della classifica Atp pubblicata oggi: 1) Jannik Sinner (Ita) 11.830 punti 2) Alexander Zverev (Ger) 7.915 3) Carlos Alcaraz (Spa) 7.010 4) Taylor Fritz (Usa) 5.100 (+1) 5) Daniil Medvedev (Rus) 5.030 (-1) 6) Casper Ruud (Nor) 4.255 (+1) 7) Novak Djokovic (Srb) 3.910 (-1) 8) Andrey Rublev (Rus) 3.760 9) Alex De Minaur (Aus) 3.745 10) Grigor Dimitrov (BUL) 3.350 ...