Claudio Lotito celebra i 125 anni della Lazio e il progetto Flaminio

"Questo spettacolo mi riempie di orgoglio, passione ed emozioni. Fare il presidente della Lazio è una grossa responsabilità civile. Siamo stati insigniti di un valore che prescinde da quelli sportivi ed economici. Siamo la prima squadra della Capitale, siamo nati nel 1900 e rivendichiamo questo ruolo. Il nostro simbolo rappresenta l'aquila imperiale e uno stile di vita. Viviamo lo sport come stile di vita, noi dobbiamo formare i giovani, non solo nel fisico e nella mente ma anche nello spirito". Così Claudio Lotito alla cerimonia per il premio 'Bigiarelli' nella sala della Protomoteca del Campidoglio, nel giorno del 125/o anniversario della società.

Poi, sulla squadra, sottolinea come la "Lazio ora è un punto di arrivo, non più un punto di partenza. Quando sono arrivato la gente scappava dalla Lazio, adesso invece c'è un'appartenenza forte", mentre sul progetto Flaminio il numero uno laziale ricorda la volontà di "regalare ai nostri tifosi la loro casa dove si possono ritrovare. Vogliamo avere 50 mila persone che si identificano in queste battaglie. Abbiamo l'orgoglio di essere romani e lo vogliamo dimostrare con i fatti e con i risultati. Grazie all'assoluta disponibilità del sindaco, la Lazio avrà la possibilità di avere l'orgoglio di avere una nostra casa a Roma", conclude.