Claudio Lotito: Lazio pronta a ribaltare il risultato in Europa League

"Potete immaginare quale sia l'attesa, per noi è un momento importante in cui ci giochiamo gran parte della stagione. Avete visto cosa può succedere in un campo sintetico, con la neve; purtroppo la Lazio non ha potuto esprimere quelle che sono le proprie potenzialità. Speriamo lo faccia giovedì nella consapevolezza che è un appuntamento importantissimo che rappresenta gran parte dell'epilogo di tutti gli sforzi fatti finora". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, a margine della presentazione della maglia speciale con la Croce Rossa, presenta la sfida al match di Europa League nella quale i biancocelesti sono chiamati a ribaltare il 2-0 subito all'andata contro il Bodo/Glimt. Poi un pensiero sul derby: "Sul campo abbiamo dimostrato di dominare nel derby, loro hanno fatto un tiro in porta. Nella fattispecie non è stato premiato il merito", conclude Lotito.