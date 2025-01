Claudio Ranieri commenta la sconfitta della Roma ad Alkmaar: "Facciamo errori incredibili"

"Siamo fatti male, non siamo intelligenti e scaltri, facciamo degli errori incredibili. Abbiamo tenuto in mano la partita e loro l'hanno vinta. Roba da non credere subire un gol del genere da fallo laterale. Abbiamo creato tanto, Svilar non ha fatto una parata ma i tre punti se li prendono loro". Così, dai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri commenta la sconfitta della sua Roma ad Alkmaar.

"Koné doveva essere più propositivo, gli avevo detto di non portare palla e farla girare. Lo avevo detto a tutti - aggiunge Sir Claudio -. In verticale non ci siamo andati spesso, con Soulé è andata meglio. Alla fine provi tanto e non raccogli nulla, la prestazione c'è stata ma se non vinci conta poco. Non siamo stati cinici, non siamo cattivi. Loro col minimo sforzo si portano a casa tre punti, non so che dire. Alla fine c'è stato un gol con una modalità purtroppo che la Roma ha già vista tante volte, soprattutto in trasferta. Siamo fatti così, siamo fatti male. Evidentemente non siamo furbi, intelligenti, scaltri e facciamo degli errori veramente incredibili".