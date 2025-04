Lakers pareggiano la serie playoff contro i Wolves con una vittoria a Los Angeles

Sorpresi dai Wolves in gara 1, i Lakers hanno risposto vincendo 94-85 a Los Angeles, il che consente loro di tornare sull'1-1 in questo primo turno dei playoff, prima di recarsi a Minneapolis, domani.

Nelle altre due partite, gli Oklahoma City Thunder e gli Indiana Pacers si sono portati sul 2-0, dominando ancora una volta Memphis (118-99) e Milwaukee (123-115).

I Lakers, guidati da LeBron James e Luka Doncic, in gara 2 sono portati fortissimo, portandosi in vantaggio di 19 punti alla fine del primo quarto (34-15). LBJ (21 punti, 11 rimbalzi, 7 assist) e Doncic (31 punti, 12 rimbalzi, 9 assist) hanno sfiorato la tripla doppia, consentendo ai Lakers di vivere una serata piuttosto tranquilla, con il distacco che è rimasto costantemente sui 10 punti o più fino alla metà dell'ultimo quarto.

Nei Wolves Julius Randle e Anthony Edwards hanno totalizzato 52 punti (rispettivamente 27 e 25).

Testa di serie numero 1 nella Western Conference, i Thunder sembrano fuori dalla portata dei Grizzlies. Travolta (131-80) nel primo incontro, Memphis non ha trovato gli strumenti per impensierire ulteriormente Shai Gilgeous-Alexander e la sua squadra. OKC era già in vantaggio di 15 punti alla fine del primo quarto ed era a +18 all'intervallo. SGA (27 punti), Jalen Williams (24) e Chet Holmgren (20 punti, più 11 rimbalzi e cinque stoppate) sono riusciti a giocare una partita in cui i Grizzlies non sono mai riusciti a scendere sotto i 15 punti, nonostante gli sforzi di Jaren Jackson Jr. (26 punti) e Ja Morant (23 punti).

Come nella prima partita, la stella greca di Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, ha brillato sul campo dei Pacers, con 34 punti, 18 rimbalzi e sette assist. È stato supportato da Bobby Portis (28 punti) e ha potuto contare sul ritorno di Damian Lillard (14). Invano! I Bucks hanno perso di nuovo in Indiana. Pascal Siakam e Tyrese Haliburton hanno realizzato doppie doppie per i Pacers (24 punti e 11 rimbalzi per il primo, 21 punti e 12 assist per il secondo), ma Milwaukee ci ha creduto fino alla fine, riavvicinandosi a due punti nell'ultimo quarto, dopo una tripla di Lillard. Ma Siakam ha risposto immediatamente con un altro tiro dalla lunga distanza, dando ai Pacers un po' di respiro (118-113) a due minuti dalla fine. I Bucks, che ospiteranno la partita venerdì, non possono più sbagliare.