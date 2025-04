Claudio Ranieri riflette sul suo ultimo derby: "Il calcio è questo, dobbiamo accettarlo"

"Sono di poche parole, quello che vivo me lo tengo per me. Mi sarebbe piaciuto chiudere con un'altra vittoria, non è stato possibile, ma il calcio è questo e dobbiamo accettarlo". Lo ha detto Claudio Ranieri, tecnico della Roma, dopo il pari con la Lazio a Dazn, commentando il suo ultimo derby da allenatore.

"Cosa mancherà di più? Lo stadio Olimpico pieno quando entri", ha poi aggiunto. Parlando di Soulé ha spiegato: "Se parte dall'esterno può prendere la Roma per le mani, ma non riuscivamo a servirlo bene. Arrivavamo in ritardo e davamo alla Lazio la possibilità di raddoppiarlo. Ha colpi importanti e vede la porta. E' il futuro della Roma, ha tutto per esplodere".

Infine un commento sulla presenza di Dybala in panchina nonostante l'infortunio ha spiegato: "Lui è un leader, lo era in campo e nello spogliatoio, purtroppo per noi ora lo è solo nello spogliatoio".