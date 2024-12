Claudio Ranieri sul futuro di Dybala: "Solo giocatori felici alla Roma"

"Ognuno fa il suo gioco e il proprio lavoro. A me fa piacere averlo e metterlo in campo quando sta bene. Se ha altre priorità, se il ragazzo non vuole restare e c'è una possibilità... ma bisogna essere d'accordo in due. Io voglio solo giocatori che siano contenti di restare qua. Io non ho percepito nessun disagio da Dybala". Così Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ai microfoni di Sport Mediaset, dice la sua sul contatto tra l'entourage di Dybala e il Galatasaray.

Rimanendo in tema mercato, il tecnico giallorosso ammette di aver parlato con la proprietà, ma "quello che ci diciamo rimane tra me e la proprietà. Saremo vigili e con gli occhi aperti portando giocatori che migliorino quelli che abbiamo perché non ci tengo a prenderne tanto per lavare la faccia ai nostri tifosi. Se si può migliorare si migliora, altrimenti si va avanti così".