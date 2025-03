Cleveland Cavaliers: 16 vittorie di fila, record di franchigia nella NBA

I Cleveland Cavaliers hanno conquistato la 16/a vittoria consecutiva in Nba, record della franchigia, battendo i Memphis Grizzlies per 133-124 e sono sempre più soli in vetta alla Eastern Conference. Ben sette giocatori di Cleveland hanno concluso in doppia cifra, mentre tra i Grizzlies si è distinto Ja Morant con 44 punti. I Boston Celtics si sono ripresi dalla sconfitta casalinga di mercoledì scorso contro i leader della Western Conference Oklahoma City con una vittoria in trasferta per 103-91 sui Miami Heat, prenotando così un posto nei playoff.

A Denver, i Los Angeles Lakers decimati dagli infortuni hanno sfiorato l'impresa sui Nuggets, che alla fine si sono imposti per 131-126. Privi di LeBron James, Luka Doncic, Rui Hachimura e Jaxson Hayes, i Lakers hanno avuto 37 punti da Austin Reaves e 32 da Dalton Knecht ma dopo aver rimontato nell'ultimo quarto da -13 a +1 a un minuto dalla fine sono stati respinti da Nikola Jokic (28 punti), Jamal Murray (26) e Russell Westbrook, che hanno risposto con un decisivo 8-0. Denver è seconda a Ovest, mentre i Lakers sono scesi al quinto posto dopo la quarta sconfitta consecutiva.

I Los Angeles Clippers hanno segnato 68 punti negli ultimi due quarti ad Atlanta per recuperare uno svantaggio di -11 all'intervallo e battere gli Hawks 121-98. James Harden e Kawhi Leonard hanno segnato 25 punti a testa, con Ivica Zubac che ne ha aggiunti 18. La vittoria lascia i Clippers in ottava posizione nella Western Conference, appena fuori dai primi sei posti nei playoff. Sempre a Ovest, i Houston Rockets hanno allungato a cinque la serie di vittorie di fila con una schiacciante vittoria per 133-96 sui Dallas Mavericks e sono saliti al terzo posto.