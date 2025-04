Coco Gauff sfida Jasmine Paolini nei quarti del WTA 500 di Stoccarda

"Jasmine ha una mobilità incredibile e un ottimo diritto. Tutti la conoscono, sanno che non si arrende mai. Per me sarà una buona preparazione in vista del Roland Garros". Parola di Coco Gauff che domani affronterà la numero 1 azzurra Jasmine Paolini nei quarti di finale al torneo Wta 500 di Stoccarda.

Dopo la pausa di oggi prevista dagli organizzatori per onorare il Venerdì Santo, il programma riprenderà domani e si concluderà con la finale eccezionalmente in programma il lunedì di Pasquetta. La Gauff, numero 4 Wta, e la Paolini, numero 6, si affrontano per la terza volta, la prima sulla terra battuta.