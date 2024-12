Conference: 1-1 in rimonta col Vitoria, Fiorentina agli ottavi

La Fiorentina ha chiuso con un pareggio (1-1) in casa del Vitoria Guimaraes la fase campionato della Conference League. Un risultato, colto in rimonta, che ha portato i viola al terzo posto della classifica, con le prime otto promosse direttamente agli ottavi. I portoghesi sono passati in vantaggio nel primo tempo con Gustavo Silva (33'). La Fiorentina ha pareggiato nella ripresa con Mandragora (42').