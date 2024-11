Conference; Fiorentina a Cipro senza Kean e Cataldi

Non ci sono Moise Kean e Danilo Cataldi fra i 23 convocati da Raffaele Palladino per la trasferta di Conference League domani sera (ore 21) a Cipro contro l'Apoel. Il centravanti viola è stato dispensato dall'impegno per i postumi della distorsione alla caviglia sinistra rimediata a Lecce per cui è stato impiegato in queste settimane ad intermittenza, mentre il centrocampista è ancora alle prese con un problema muscolare. Rispetto alle ultime gare torna a disposizione il difensore Pongracic. La squadra viola, al momento a punteggio pieno nella fase campionato della competizione europea, ha svolto la rifinitura stamani al Viola Park: per un ritardo dell'aereo la partenza per Cipro, prevista per il primo pomeriggio, è slittata di almeno un'ora e lo stesso, di conseguenza, accadrà per la conferenza stampa di Palladino e di un calciatore della Fiorentina prevista inizialmente alle 18,30 ora italiana (19,30 locali).