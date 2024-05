Conference: Italiano "pronti per il Bruges, c'è anche Nzola"

"La vittoria col Sassuolo ci ha ridato fiducia, siamo pronti ad affrontare il Bruges. E' una partita molto importante per tutti, per noi e per Firenze, sarebbe straordinario proseguire, sappiamo delle dificiltà ma siamo pronti a battagliare". Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia dell'andata della semifinale di Conference League, partita per la quale "ho quasi tutti a disposizione, anche Nzola", ha sottolineato. "Il Bruges ha tanta qualità, sa giocare bene e metterti in difficoltà in tutti i modi, quindi dovremmo essere bravi a portare l'inerzia dalla nostra parte - ha spiegato l'allenatore viola -. L'anno scorso in semifinale ribaltammo la sconfitta dell'andata vincendo a Basilea, in assoluto la partita più bella del mio triennio a Firenze. Quest'anno dobbiamo evitare di perdere in casa". "L'Europa League la puoi raggiungere vincendo la Conference oppure attraverso il campionato - ha detto ancora -. In serie A il calendario nelle ultime giornate non è facile ma noi cercheremo di conquistare più punti possibile. Abbiamo davanti squadre che andranno forte, dovremo farlo anche noi". "Vengo accostato a un sacco di squadre e fa piacere perché vuol dire che sto lavorando bene - ha concluso, rispondendo ad una domanda su un suo possibile trasferimento al Torino - ma ora voglio solo finire nel modo migliore possibile la stagione alla Fiorentina. Il resto sono chiacchiere che non mi spostano di un millimetro dal lavoro sul campo".