Conference League: Celje-Fiorentina 1-2

Celje-Fiorentina 1-2 nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Gara non semplice per la Viola che deve fronteggiare la vivacità iniziale della squadra slovena che ci prova due volte con Matko. Poi arriva la rete del vantaggio con un'incursione di Ranieri che sfrutta anche un errore del portiere Ricardo Silva per l'1-0 viola. Raddoppio di Mandragora su rigore nella ripresa. Accorcia sempre dagli undici metri Delaurier-Chaubet.