Conference: Palladino, non sottovaluteremo il San Gallo

''Non sottovaluteremo il San Gallo, è una gara complicata che giocheremo in uno stadio caldo, quindi chi scenderà in campo dovrà farlo con lo spirito giusto''. Lo ha detto Raffaele Palladino presentando la sfida in casa della formazione svizzera valida per la seconda giornata della fase campionato di Conference League. ''La vittoria di Lecce dovrà portarci ad affrontare nel migliore dei modi questo impegno - ha continuato il tecnico viola reduce dal 6-0 nella trasferta pugliese -. E a chi parla di nuova Fiorentina dopo qualche difficoltà iniziale rispondo che non leggo e non ascolto mai le critiche. Sono nel calcio da più di 20 anni e so che c'è poco equilibrio, ci si esalta o ci si abbatte troppo in fretta. Io però di equilibrio ne ho e così pure i miei ragazzi''. Quindi un pensiero per Gudmundsson che non potrà rientrare prima di un mese: ''Ci dispiace per Albert ma abbiamo un grande staff, speriamo in un recupero più rapido''.