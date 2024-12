Contributi a federazioni, salgono nuoto, tennis, pallavolo

Crescono i contributi 2025 per tennis, nuoto, pallavolo, ginnastica, vela e anche triathlon: è questo - apprende l'ANSA - l'esito del cda di Sport e Salute, riunitosi oggi per deliberare il supporto alle federazioni. Tra le altre discipline, si confermano sostanzialmente le cifre per atletica leggera, sci e ciclismo, mentre si registra una lieve flessione per calcio, penalizzato naturalmente dai risultati sportivi.