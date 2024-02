Coppa d'Africa:problemi addominali,Osimhen non parte con Nigeria

Preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di salute di Victor Osimhen. L'attaccante azzurro non è partito con la squadra in vista della semifinale di Coppa d'Africa tra la sua Nigeria e il Sudafrica, in programma domani. Come confermato dalla federcalcio del paese africano, Osimhen ha accusato un problema addominale ed è rimasto in ritiro ad Abidjan con alcuni membri dello staff medico, che lo stanno seguendo da vicino, sottoponendolo ad alcuni esami. Se tutto dovesse risolversi in tempi brevi, Osimhen raggiungerà successivamente i compagni per giocare la partita.