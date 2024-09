Coppa Davis: l'Olanda supera 2-1 il Brasile, decisivo il doppio

Grazie alla vittoria nel doppio, l'Olanda supera 2-1 il Brasile nel raggruppamento A di Coppa Davis in corso a Bologna: è lo stesso gruppo di Italia e Belgio che si affronteranno venerdì. Wesley Koolhof e Botic van de Zandschulp si sono imposti sulla coppia composta da Rafael Matos e Marcelo Melo con il punteggio di 6-4 7-6(5). Negli incontri precedenti il brasiliano Joao Fonseca aveva battuto Botic van de Zandschulp per 6-4 7-6 mentre l'olandese Tallon Griekspoor aveva superato Thiago Monteiro per 7-6(2) 6-4.