Coppa Italia: 3 giornate di squalifica a Mancini, 2 ad Azmoun

Le espulsioni a fine partita nel derby di Coppa Italia costano care alla Roma. Il giudice sportivo di questo torneo, Alessandro Zampone, ha infatti squalificato per 3 giornate Gianluca Mancini e per due Sardar Azmoun. I due sono anche stati multati di diecimila e cinquemila euro rispettivamente. La Roma come società è stata anche multata di 15mila euro per il comportamento dei suoi sostenitori. Essendo stati eliminati dal torneo di questa stagione, i due giallorossi sconteranno le squalifiche nella oppa Italia 2024-'25. Un turno di stop anche per l'assistente di Mourinho, Nuno Santos, espulso anche lui.