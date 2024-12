Coppa Italia: Fonseca, primo tempo del Milan magnifico

"Primo tempo magnifico, ha aiutato a gestire i giocatori. Abbiamo fatto una grandissima partita, una gara e un atteggiamento serio. Sono molto soddisfatto": così il tecnico del Milan Paulo Fonseca a Mediaset dopo la vittoria travolgente per 6-1 in Coppa Italia a San Siro. "Ho sempre detto di avere fiducia in tutti i miei giocatori. Anche chi ha giocato meno ha fatto una partita magnifica. Adesso inizio a pensare all'Atalanta", aggiunge.