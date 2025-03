Daniil Medvedev in semifinale a Indian Wells dopo vittoria su Arthur Monfils

In genere non é tipo che si abbandona a scene di gioia particolari. Anzi, il più delle volte resta quasi glaciale. Ma dopo la sudata vittoria contro il francese Arthur Monfils, che l'ha promosso in semifinale ad Indian Wells, Daniil Medvedev si è lasciato trascinare dall'adrenalina di una partita durissima e incerta, vinta solo al tie-break del terzo set. Ed i suoi balzi di gioia alla fine sono entrati tra gli scatti da ricordare del torneo.

"Se avessi perso anche questo match, ci sarei rimasto male. Ne ho persi un paio quest'anno, in una situazione simile, contro Tien e contro Griekspoor - ha poi spiegato il russo -. Non volevo rivivere quei momenti. Nel 2018, riuscii a infilare una serie di qualcosa come 20 tie-break vinti di fila, sentivo totale fiducia. Ma poi ci sono anche periodi dove questa fiducia non la senti. Per questo, quando sono riuscito a chiudere il match, ho esultato in quel modo: non sono riuscito a controllare la gioia".