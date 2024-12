Dazn acquisisce Foxtel per 2,2 miliardi: leader dell'intrattenimento sportivo in Australia

Dazn ha portato a termine l'acquisizione più importante della sua storia, concludendo un accordo per rilevare l'australiana Foxtel Group (Foxtel) dal suo azionista di maggioranza News Corp e dall'azionista di minoranza Telstra, per un valore aziendale di 2.2 miliardi di dollari. Questa operazione, informa Dazn annunciandola, rende la piattaforma leader dell'intrattenimento sportivo in Australia e allo stesso tempo ne espande l'impronta globale, consolidandone il ruolo come destinazione di riferimento dello sport.

Foxtel è una delle principali società di media australiane, con 4,7 milioni di abbonati che beneficeranno dell'ampio portafoglio di contenuti sportivi, della tecnologia della piattaforma e della portata globale di Dazn. L'aggiunta di Foxtel a Dazn porta i ricavi proforma del Gruppo a sei miliardi di dollari e fornisce contenuti aggiuntivi, competenze e opportunità di espansione per accelerare la traiettoria di crescita di Dazn.

"Gli australiani guardano più sport di qualsiasi altro Paese al mondo, il che rende questo accordo un'opportunità incredibilmente entusiasmante per Dazn - afferma Shay Segev, Chief Executive Officer di Dazn -, quella di entrare in un mercato chiave, segnando un altro passo nella strategia a lungo termine del brand volta a diventare la destinazione di riferimento globale dello sport. Foxtel è un'azienda di successo che ha subito una notevole trasformazione digitale negli ultimi anni, e siamo fiduciosi che la nostra portata globale e l'incessante ricerca dell'innovazione continueranno a far progredire l'azienda e a garantirne il successo a lungo termine. Siamo impegnati a sostenere e investire nei servizi televisivi e di streaming di Foxtel, sia nello sport che nell'intrattenimento, utilizzando la nostra tecnologia leader a livello mondiale per migliorare ulteriormente l'esperienza visiva dei clienti. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con Patrick Delany e il suo team, così come con News Corp e Telstra in qualità di azionisti di Dazn, per realizzare la nostra ambiziosa visione del futuro dell'intrattenimento sportivo", conclude Segev.