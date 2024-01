De Rossi riceve buone notizie a Roma, Dybala scende in campo contro il Verona

Nel secondo allenamento di Daniele De Rossi come allenatore della Roma, giunge una lieta notizia per la squadra giallorossa: Paulo Dybala è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Il giocatore ha superato con successo il problema muscolare alla coscia sinistra riscontrato durante il derby di Coppa Italia. Pertanto, il calciatore sarà a disposizione e mira a essere schierato come titolare sabato pomeriggio all'Olimpico contro il Verona.