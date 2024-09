Di Francesco, serata storta per il Venezia

"E' venuta fuori la nostra fragilità su cui dobbiamo lavorare. La squadra aveva reagito bene al primo gol: peccato per la palla persa, per il calcio d'angolo e i due rigori. Ci siamo fatti male da soli. Una serata storta che ci deve servire da lezioni: senza scusanti, abbiamo fatto errori noi. Non siamo stati all'altezza, davanti c'era una squadra che aveva giocatori che volevano dimostrare": lo dice Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta del suo Venezia a San Siro contro il Milan. Di Francesco però non è d'accordo sul primo rigore "è un tocco troppo leggero..è un rigore cercato".