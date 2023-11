Dimitrov primo semifinalista a Parigi, il tennis

Grigor Dimitrov è il primo semifinalista del torneo di Parigi-Bercy: ai quarti il bulgaro ha superato in tre set il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-1 4-6 6-4. In semifinale Dimitrov sfiderà il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov. Con la sconfitta di oggi, invece, Hurkacz vede sfumare la possibilità di qualificarsi per le Atp Finals di Torino: nonostante risulti iscritto all'Atp250 di Metz, al via la prossima settimana, anche in caso di successo Hurkacz non riuscirebbe a raggiungere i 3.460 punti di Holger Rune, ottavo nella Race.