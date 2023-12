Djokovic 'io come Tom Brady, voglio giocare fino a 40 anni'

"Io come Tom Brady, voglio giocare fino a 40 anni". Parola di Novak Djokovic intervistato a margine dell'esibizione che lo attende alla Riyadh Season Tennis Cup. L'esempio citato dal serbo n.1 del mondo è lo storico quarterback di football americano vincitore di sette Super Bowl e per cinque volte nominato MVP della finale in cui si assegna il titolo. "E' un grande esempio di campione capace nel suo sport di costruirsi una carriera longeva e ricca di successi - ha detto Djokovic -. Ha dedicato moltissimo tempo alla cura del suo corpo, al recupero, ed ad assicurarsi che tutto, dal fisico alla testa, fosse fatto nel modo giusto così da avere una carriera lunga e vincente". Parlando poi di se stesso, il n.1 al mondo ha rimarcato che il "2023 è stata una delle migliori stagioni della mia vita. Perché fermarsi. quando si è in grado di giocare così bene? Andrò avanti un anno alla volta per vedere fino a dove riuscirò ad arrivare".