Djokovic riflette sul trauma del 2022 mentre si prepara per gli Aus Open 2025

"Quando arrivo all'aeroporto di Melbourne, soffro ancora del trauma di tre anni fa": lo ha raccontato Novak Djokovic, ex n.1 del tennis mondiale, raccontando all'Herald Sun in suo avvicinamento agli Aus Open 2025, dopo la vicenda Covid del 2022. Il tennista serbo, convinto nel suo no ai vaccini, fu trattenuto al controllo passaporti in quell'anno e rimase agli arresti per alcuni giorni, prima di essere rispedito indietro perche' sul suo visto non c'era il passaporto vaccinale, richiesto dalle autorita' australiane per entrare nel paese.

"Alcune tracce rimangono ancora quando passo il controllo passaporti - ha detto Djokovic - Anche solo se mi guardo attorno per vedere se qualcuno dell'ufficio immigrazione si sta avvicinando a me. Quando mi guardano il passaporto, chiedo a me stesso: mi tratterranno di nuovo o mi lasceranno andare? Devo ammettere che ho questa sensazione".

Ma, ha chiarito Nole, "non porto rancore: l'anno successivo, sono tornato e ho vinto". Quella del 2023, "e' stata una delle vittorie piu' emozionanti della mia vita, considerando tutto quello che avevo passato l'anno precedente: i miei genitori e tutta la squadra erano li'"