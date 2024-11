Doping: cassazione Francia rivede condanna Diack

La Corte di cassazione francese ha annullato parzialmente la condanna di Papa Massata Diack, che era stato condannato a cinque anni di carcere per corruzione e complicità in corruzione nel caso di doping degli atleti russi nel 2011. La Corte ha riavviato il caso. Lo scandalo aveva scosso il mondo dello sport in quanto il padre Lamine, anche lui condannato, ricopriva un ruolo di vertice nell'allora Iaaf prima che diventasse World Athletics. Lamine Diack è morto lo scorso 2021 ad 88 anni. Papa Massata Diack sarà nuovamente giudicato davanti alla corte d'appello di Parigi per complicità in corruzione passiva.