Doping: marciatore Ikeda sospeso, "dimostrerò la mia innocenza"

Koki Ikeda, uno dei marciatori più forti del mondo ed argento olimpico a Tokyo 2020 alle spalle dell'azzurro Massimo Stano nella 20 km, ha dichiarato la propria innocenza dopo aver ricevuto una sospensione per doping da parte dell'agenzia mondiale, divisione di monitoraggio indipendente presso il World Athletics. "Sono completamente confuso ma riabiliterò il mio nome", ha detto il campione nipponico. "Per ragioni che non conosco assolutamente, potrei non essere in grado di competere nella mia prossima gara e sono completamente sconcertato. Lotterò per far uscire la verità e per un risultato giusto", ha detto Ikeda ai media giapponesi. Ikeda in carriera ha vinto anche un argento mondiale ad Eugene 2022. Per quattro settimane è stato anche numero 1 del ranking mondiale. Nel 2024 ha registrato un super-tempo di 1:16.51 sulla 20 km, terzo crono della storia. Quest'anno è arrivato settimo a Parigi 2024.