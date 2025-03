Edin Dzeko: infortunio al volto durante Bosnia Erzegovina-Romania, Mondiali 2026

"Tutto o niente". Con questa frase su Instagram corredata da diverse foto Edin Dzeko mostra i postumi del tremendo scontro di gioco nel corso di Bosnia Erzegovina-Romania (prima partita di qualificazione ai Mondiali del 2026 vinta 1-0 dai bosniaci) che lo ha visto uscire dal campo infortunato. Il giocatore del Fenerbahçe, con entrambi gli occhi neri e il naso bendato con punti di sutura come si vede in foto, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo aver ricevuto un calcio al volto in un violento scontro con un difensore romeno.

Non è la prima volta in questa stagione che Dzeko finisce un match con un problema fisico, come ricordato da lui stesso con foto dei suoi recenti infortuni. Prima della partita, la sua mano era già fasciata a causa del dolore accusato a livello di club nella partita di andata contro l'Anderlecht in Europa League a metà febbraio. All'inizio della stagione aveva anche riportato un sanguinamento al volto, che aveva richiesto punti di sutura all'arcata sopracciliare.

"Stai bene così", ha commentato il suo ex compagno di squadra al Manchester City Mario Balotelli. "Sei magnifico", ha scherzato anche Radja Nainggolan, con cui Dzeko ha giocato nella Roma.