Emanuela Maccarani lascia la guida delle azzurre della ritmica, Andrea Facci subentra ad interim

Emanuela Maccarani non guiderà più le azzurre della ritmica. Lo ha annunciato il nuovo presidente della Federginnastica, Andrea Facci. "Prenderò io la direzione tecnica ad interim fino al 30 giugno", ha detto Facci. "E' stata poi votata una scelta all'unanimità di risoluzione anticipata del contratto della professoressa Emanuela Maccarani - ha aggiunto -. Riteniamo che il ciclo sia esaurito e ringraziamo Emanuela per i suoi successi". La Maccarani era stata coinvolta nel caso degli abusi su alcune ex ginnaste dopo la denuncia di Anna Basta e Nina Corradini.