Michela Moioli trionfa a St. Moritz: campionessa del mondo nello SnowboardCross

Michela Moioli ha conquistato a St. Moritz il titolo iridato nello SnowboardCross, l'unico trionfo che ancora mancava nella sua bacheca. "Non ho parole. Era una cosa che mancava, sembrava un tabù. Sono stati mesi difficili in questo inverno ma l'oro di oggi cambia tutto, dà una svolta alla stagione e al mio sorriso", ha detto la ventinovenne azzurra, vincitrice del titolo olimpico nel 2018 e di tre Coppe del Mondo conquistate in questi anni. "Ci voleva, ci voleva tanto. Per me e per tutta la squadra: è stata una stagione impegnativa e abbiamo voluto puntare tutto su questa gara. Ho cercato di fare il meglio di me e sono contentissima. Non realizzo ancora di essere campionessa del mondo, è una cosa che mi mancava e adesso sono felice!", ha concluso.

Entusiasta anche il direttore tecnico Cesare Pisoni, da anni guida della disciplina azzurra: "E' il più grande mondiale per l'Italia nella storia dello snowboard: Michela ha raccolto il terzo oro dopo quelli arrivati nel parallelo. E' riuscita a vincere un oro in una stagione che sembrava difficile. E' la numero uno al mondo e oggi l'ha dimostrato, nonostante difficoltà e infortuni, nonostante la polmonite delle scorse settimane. E' campionessa del mondo: un grande merito suo e di tutto il nostro staff".