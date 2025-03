WEmbrace Awards 2025: Celebrata la Forza della Collaborazione a Milano

Dopo il successo delle prime due edizioni, i WEmbrace Awards sono tornati in scena con una serata caratterizzata da un'atmosfera volta a celebrare il senso più profondo del cambiamento. Il claim 'TOGETHER OR NOTHING' ha rappresentato infatti il filo conduttore delle straordinarie storie protagoniste di persone e progetti che hanno saputo superare le difficoltà grazie alla forza della collaborazione, trasformando i sogni in realtà tangibili.

L'iniziativa è stata ideata e organizzata dall'Associazione art4sport ONLUS, fondata nel 2009 su iniziativa di Beatrice "Bebe" Vio Grandis insieme ai genitori, e si è svolta giovedì 27 marzo alla Fabbrica del Vapore di Milano. In particolare, nel corso della kermesse sono state celebrate le 20 storie finaliste (suddivise in quattro "sfere d'interesse"), di cui cinque sono state premiate dalla Giuria come "WEmbracer". Hanno ricevuto il riconoscimento App Vite Vere (SFERA CREATIVITY), Fatima Zahra El Maliani - Il bene circolare (SFERA ACTION), Associazione 232 - Il rap al servizio dell'educazione (SFERA OPPORTUNITY), Gaza Boxing Women & Boxe Contro l'Assedio e Otorino Leandro Brandão Guimarães (premiate ex aequo per la SFERA THE WORLD).

I WEmbrace Awards 2025 hanno celebrato il vero valore della collaborazione, mettendo in luce le esperienze di chi ha superato fide difficili, trovando nella forza collettiva e nell'unità di intenti la motivazione per raggiungere traguardi straordinari.

"I WEmbrace Awards costituiscono un appuntamento all'insegna delle emozioni forti, che celebra storie di coraggio e cambiamento. Ogni persona qui stasera rappresenta a suo modo un successo contro le difficoltà, non solo per sé, ma per tutti quelli che credono che il vero potere del cambiamento risieda nella collaborazione", ha commentato Beatrice "Bebe" Vio Grandis.