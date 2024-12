E.League: Lazio; Noslin 'con Ajax gara speciale, voglio vincere'

"Sarà una partita speciale, quindi daremo il massimo. Faremo tutto il possibile per vincere domani; quella è la cosa importante. Come riusciremo a farlo non è importante. Voglio mostrare a tutti quello che so fare e anche contro l'Ajax, cercherò di dare tutto". Sono queste le parole di Tijjani Noslin, attaccante biancoceleste, che in conferenza stampa dice la sua sulla sfida agli olandesi in Europa League. Poi, parlando del suo passato, ritorna sulla propria esperienza da rider sottolineando come faccia "parte della mia vita. Se hai attraversato periodi difficili fin dall'infanzia, questo può aiutarti. Le cose che impari per strada le puoi portare nel calcio. Per esempio, la disciplina che si porta da casa". Infine un pensiero su Roma e sull'affetto dei fan: "Roma è una città davvero viva, si parla sempre di calcio. In alcuni posti ci sono spesso molti tifosi che vogliono fare delle foto, ma questo per me non è certo un problema", conclude.