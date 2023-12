Empoli: Andreazzoli 'Toro ha qualità, se superficiali paghiamo'

"Il Torino gioca in maniera diversa rispetto alle altre squadre, ti pone il quesito di come contrapporti. E' una squadra di grande qualità, son ben guidati ed è un gruppo che si conosce bene". Così Aurelio Andreazzoli in vista della sfida di domani sera a Torino. "Dovremo essere bravi a contrapporci in maniera diversa per quanto riguarda la fase di non possesso ad esempio - prosegue Andreazzoli -. Se saremo bravi a fare quello che vorremmo, penso che il Torino dovrà preoccuparsi. Se siamo superficiali la pagheremo cara, come è già avvenuto ad altri". Col Lecce la sua formazione è apparsa inizialmente contratta: " Un 'freno a mano tirato', che è stato confermato nello studiare la partita. Quando abbiamo sciolto le briglie il cavallo è andato. D'altronde deve andare come il fantino vuole, è quella l'idea. Quindi la squadra deve andare come voglio io, so che se sarà così avremo tutti grandi soddisfazioni". Sugli indisponibili il tecnico ha fatto il punto: "Kovalenko si è allenato ma non lo convoco perché non voglio rischiare. Caputo non è disponibile, sembra che la situazione sia lieve ma deve fare accertamenti. Caputo, Guarino e Pezzella sono indisponibili. Baldanzi invece si è allenato bene, quindi è un piacere riaverlo". L'assenza di Caputo potrebbe portare cambiamenti: "Penso sempre a tutte le possibili soluzioni per rendere intraprendente ed equilibrata la squadra. Non è detto che la scelta che faremo sia unica, le gare cambiano in corso d'opera".