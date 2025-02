Empoli ospita l'Atalanta: sfida impegnativa con difesa rimaneggiata

Impegno delicato per l'Empoli che ospita l'Atalanta. Un'altra partita che vede gli azzurri con tanti indisponibili; formazione sarà molto simile a quella di Udine, con una difesa rimaneggiata e il ritorno di Esposito tra i titolari.

Il tecnico Roberto D'Aversa, nel presentare la sfida con i nerazzurri, parte dall'ambiente all'interno dello spogliatoio: "Questo è un gruppo compatto. In un momento di difficoltà, in cui io non parlo mai degli assenti per non creare alibi, loro portano sempre a casa la prestazione. Non vinciamo da dieci partite ma abbiamo sempre recriminato sul risultato. Bisogna ragionare sul fatto che qualche errore lo abbiamo commesso, dobbiamo lavorare. Non c'è felicità, ma siamo consapevoli di quale fosse il nostro percorso. Se pensiamo di dover essere salvi siamo fuori binario, dobbiamo rimanere sereni ed essere equilibrati. I risultati arriveranno, posso dir loro di continuare a lavorare cercando di limitare qualche errore".

Magari una mano potrebbe arrivare dall'infermeria: "Vorremmo recuperare qualche giocatore - prosegue D'Aversa - noi paghiamo questo aspetto ma squadre come il Monza e il Venezia, forse anche il Parma, vorrebbero essere nella nostra posizione. Dobbiamo dimenticarci di essere stati decimi, quello ci sta servendo per essere fuori dalla zona pericolante".

Per quanto riguarda l'Atalanta, "affrontiamo una squadra di grandissimo valore, per cui non può bastare una partita a cancellare quello che di buono stanno facendo. La partita di Champions è andata storta, hanno avuto episodi sfavorevoli. Lo stesso per noi con l'Udinese, chi non ha visto la partita con l'Udinese potrebbe pensare a un loro dominio ma non c'è stato in realtà. Nella prestazione ci sono stati degli errori che sono dipesi solo da chi c'era. Affrontiamo una squadra forte, concentrata sul campionato e dobbiamo portare il massimo rispetto. All'andata li abbiamo messi in grossa difficoltà, mi auguro che domani possiamo essere meno belli ma tornando con un risultato positivo. In questo momento affrontiamo una squadra arrabbiata, verranno qui per cercare il massimo. Loro sono una squadra forte, l'impegno sulla carta è quasi proibitivo, sta a noi cambiare il verdetto nonostante il pronostico sia a nostro sfavore. Ma per noi tutte le gare sono complicate".