Matteo Berrettini esce ai quarti del Masters 1000 di Miami contro Fritz

"Il finale è stato un po' amaro per il risultato. Sono orgoglioso perché giocare una partita alla pari con un tennista del genere sul cemento non è scontato. Peccato perché la semifinale è stata a un paio di punti". Così Matteo Berrettini dopo la sconfitta nei quarti di finale al Masters 1000 di Miami, dove ha ceduto al terzo set a Taylor Fritz. "Ho giocato una delle mie migliori partite di sempre su questa superficie - ha detto ancora il romano a Sky Sport -. Non c'erano mai state le condizioni ideali per giocare al meglio a Miami. Per fortuna ci saranno altri tornei e altre occasioni". Lo statunitense ha ammesso il rimpianto di non aver chiuso la gara al secondo set, quando era avanti 6-3 al ti break dopo aver vinto il primo 7-5. "Vorrei essere riuscito a farcela nel secondo set - ha detto - e invece mi sono reso le cose estremamente difficili. Matteo ha alzato il suo livello e ha giocato molto bene nel terzo, quindi ho impegnarmi per impormi al terzo set (7-5). Penso comunque di aver mostrato uno dei miei più grandi punti di forza nel resettare e riuscire a passare il turno".