Equitazione: Di Paola rieletto alla Fise, presidente con 67,49%

Marco di Paola é stato rieletto presidente della Fise con 7130 voti pari al 67,49%. Per Clara Campese 2006 voti (18,99%) e Duccio Bartalucci 1409 (13,34%). "Vorrei ringraziarvi per questa prova di democrazia e di fiducia - le prime parole di Di Paola dopo esser stato confermato alla guida della federazione sport equestri per il terzo mandato consecutivo -. La federazione ha una visione e tutti dobbiamo andare nella stessa direzione. Un grazie enorme alla mia famiglia che mi supporta e sopporta".