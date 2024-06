Euro 2024: Buffon 'Italia sottostimata, ma molto competitiva'

"Avevo molta curiosità su quali fossero i miei sentimenti in vista di questi Europei. Vedo che le sensazioni e le situazioni che rivivo sono analoghe al 2006. L'adrenalina è aumentata rispetto ai primi giorni perché ci tengo a dare il mio piccolo contributo". Così il capo delegazione della Nazionale italiana Gigi Buffon che trova analogie con i Mondiali vinti nel 2006. "Secondo me questa è una nazionale probabilmente sottostimata - ha aggiunto Buffon a Iserlohn - ma molto competitiva prima di tutto per lo spessore umano dei ragazzi che la compongono. Hanno un grande senso di appartenenza alla Nazionale e a questa maglia".