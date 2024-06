Euro 2024: da concerti a show cooking, è festa a Casa Azzurri

Eventi, concerti, show cooking, divertimento. E ovviamente il maxischermo per seguire le partite di Euro 2024: a Iserlohn appuntamento tutti i giorni dal 12 giugno a 'Casa Azzurri', il luogo di aggregazione per i tifosi della Nazionale e punto di riferimento per le attività dei partner della Figc. A fare da colonna sonora alle giornate di 'Casa Azzurri' sarà la musica di Radio Italia, partner ufficiale della Nazionale che dal 14 giugno sarà on air con interviste e live condotti dalla speaker Ilaria Cappelluti. Sergio Labruna, già voce ufficiale allo stadio per la Nazionale, curerà le attività di animazione e intrattenimento, e alcuni collegamenti giornalieri. Ma a Iserlohn ci sarà spazio per la grande musica dal vivo. Quattro i concerti in programma: Noemi si esibirà dal palco di Casa Azzurri venerdì 14 alle 19, mentre il giorno dopo sarà il turno della Fondazione Giacomo Puccini (tenore, soprano e pianista). Mercoledì 19 giugno alle 20.15 il protagonista della serata sarà Tananai; domenica 23 alle 19.30, infine, il concerto di Mr. Rain. Musica, ma anche cucina, con lo show cooking del Pastry Chef Dario Nuti previsto per giovedì 20, giorno in cui l'Italia sarà a Gelsenkirchen per affrontare la Spagna nella seconda gara dell'Europeo. Poi ci sarà un'area dedicata alla Regione Lazio, con cui la Figc ha recentemente stretto un accordo per la promozione sportiva e turistica. L'inaugurazione si svolgerà martedì 11 giugno, alla presenza del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, del presidente della Figc, Gabriele Gravina, dell'ambasciatore italiano in Germania Armando Varricchio, del sindaco di Iserlohn, Michael Joithe, e della nazionale italiana al completo. Sabato 15 giugno conferenza stampa del ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, per la presentazione dello spot realizzato a Coverciano.