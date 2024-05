Euro 2024: il Portogallo convoca Ronaldo al suo 6/o Europeo

Il ct del Portogallo, Roberto Martinez, ha diramato la lista dei convocati per gli Europei. Tra i 26 scelti per rappresentare la nazionale lusitana c'è Cristiano Ronaldo che sigla così l'ennesimo record sportivo. Per il 39enne attaccante del Al-Nassr si tratta, infatti, della sesta partecipazione ad un Europeo, l'undicesima in un grande torneo internazionale, grazie ai cinque Mondiali già disputati.