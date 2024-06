Euro 2024: Lahm, "spero serva ad avere una Germania più unita"

"L'Europeo avrà successo se porterà a una maggiore coesione in Germania, ma anche in Europa". Campione del mondo nel 2014 e stella del Bayern Monaco con cui ha vinto tutto, Philipp Lahm ora è a capo dell'organizzazione del torneo continentale che prende il via venerdì. Ed ha le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere. "Volevo organizzare un torneo che si iscriva nel nostro tempo. E qui ho sempre attribuito grande importanza alla sostenibilità sociale, cioè unire le persone, celebrare i nostri valori comuni. Per quanto riguarda le relazioni sociali, siamo stati tutti colpiti dalla pandemia e un evento di questa portata può aiutarci. Nel campo sociale ci sono molti progetti con cui vogliamo unire le persone. Per i nostri valori democratici ed europei, Euro-2024 può essere utilizzato in qualsiasi momento". Quando sentirò una maggiore coesione, nella società, cioè in Germania. Ma anche in Europa. Vorrei che almeno l'Europeo ci permettesse di ritrovare una Germania più unita".